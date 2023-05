Brutte notizie per la Lazio che non avrà a disposizione Danilo Cataldi per le ultime quattro giornate di campionato. Stagione finita dunque per un dei titolari di Maurizio Sarri. Il centrocampista ex Benevento era fermo ai box da 12 giorni dopo l’infortunio subito nella gara contro l’Inter.



LE ULTIME - Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, Cataldi ha riportato una lesione al polpaccio. Inizialmente, però, lo staff medico aveva escluso qualsiasi tipo di stiramento per il centrocampista biancoceleste. Dopo la gara con l’Inter si era parlato infatti di un trauma contusivo al polpaccio destro. Cataldi si era quindi sottoposto a tutte le terapie del caso per ridurre il versamento che, a quanto pare, ha nascosto la lesione ai primi controlli medici. Il centrocampista biancoceleste salterà quindi le gare contro Lecce, Udinese, Cremonese ed Empoli.