Si teme uno stop di un paio di settimane per Cataldi. In casa Lazio ci leccano le ferite dopo il ko contro l'Inter e si incrociano le dita per gli esami a cui il centrocampista si sottoporrà nelle prossime ore. La forte contusione al polpaccio potrebbe in realtà essere qualcosa di più grave. Le stampelle all'uscita da San Siro non sono un segnale incoraggiante. Il suo forfait mercoledì col Sassuolo sembra probabile. Se dagli accertamenti medici venissero evidenziati guai muscolari, anche rivederlo per la sfida cruciale nella corsa Champions col Milan sarebbe praticamente impossibile. A Sarri non resta che attendere l'esito delle analisi e, nel frattempo, pensare alle possibili soluzioni alternative.