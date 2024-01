Si apre bene sul campo il 2024 della Lazio. Al primo allenamento a Formello Sarri ritrova in gruppo Pellegrini e Romagnoli. Il terzino si era fermato nell'ultima gara contro il Frosinone per un fastidio al polpaccio. Già nei giorni seguenti però la situazione non era apparsa preoccupante e l'allarme per un nuovo problema muscolare era presto rientrato. Il difensore centrale invece è fermo da novembre anche lui per un problema al polpaccio. Tra complicazioni e ricadute, che si sono susseguite in particolare a cavallo di Natale, il suo rientro era sempre slittato. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno, ma questa volta dovrebbe farcela davvero a tornare nella lista dei convocati per la gara di domenica 7 contro l'Udinese.