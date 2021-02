La difesa della Lazio ha dimostrato di soffrire molto senza di propri titolari. Già Inzaghi in questo periodo deve fare a meno di Luiz Felipe sul centrodestra. Contro l'Inter (e probabilmente anche contro la Sampdoria) il pacchetto arretrato ha dovuto fare rinunciare ad un altro titolare come Radu, e si è vista la differenza. In attesa di novità sul romeno, ne arrivano altre su Luiz Felipe direttamente dalla Germania. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il centrale brasiliano con ogni probabilità sarà pronto per la fine di marzo. Inzaghi ci spera, anche perché significherebbe recuperare un titolarissimo nel momento decisivo della stagione.