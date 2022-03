L'addio di Milinkovic alla Lazio in estate sembra uno scenario più che probabile. Per questo iniziano a circolare in orbita biancoceleste molti possibili profili che potrebbero raccoglierne l'eredità. Tra questi nelle ultime ore è rispuntato anche il nome di Matteo Pessina.



Il talento dell'Atalanta per la verità è nei pensieri di Tare già da tempo. Ultimamente nella Dea il calciatore è finito indietro nelle gerarchie e non è esclusa una sua partenza a giugno. Se verso Roma o altrove è però presto per dirlo. Gli orobici lo valutano non meno di 20 milioni. Non pochi per gli standard biancocelesti, che però si aspettano anche di incassare una discreta somma dalla cessione del Sergente ​ e reinvestirne una parte sul ventiquattrenne monzese potrebbe non essere un'opzione così remota.