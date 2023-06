Luca Pellegrini vuole restare alla Lazio. Il terzino sinistro lo ha fatto sapere al club tramite il suo entourage. Il Corriere dello Sport sostiene che il classe '99 sarebbe anche disposto a ridursi l'ingaggio (come già fatto a gennaio, ndr). I biancocelesti vorrebbero accontentare il ragazzo confermandolo nella rosa di Sarri, che ne ha apprezzato le qualità negli ultimi mesi. Il problema è trovare l'accordo con la Juventus, proprietaria del cartellino.



Il riscatto era stato fissato a 15 milioni ma non è stato esercitato. Se con i bianconeri non si troverà il modo di inserire Pellegrini come contropartita nell'affare Milinkovic, l'unica altra stada per la Lazio è quella di trattare un nuovo prestito (da vedere se con diritto o obbligo di riscatto) a cifre però inferiori a quelle stabilite sei mesi fa. Fino a qualche giorno fa non c'erano state grandi aperture da Torino su questa formula. Lotito dovrà lavorare di fino con la dirigenza juventina per trovare la formula che metta d'accordo tutti.