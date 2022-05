La Lazio è pronta a fare una rivoluzione tra i pali: in uscita ci sono sia Reina che Strakosha, e secondo Il Messaggero in pole per sostituire uno dei due ci sarebbe Marco Carnesecchi, di proprietà dell'Atalanta e protagonista della promozione della Cremonese in questa stagione. Le alternative a Carnesecchi sono Kepa, Sergio Rico, Consigli e Cragno.