La Lazio torna da Udine con un punto e una bella scoperta. Jovane Cabral è stato una sorpresa alla Dacia Arena, come scrive il Corriere dello Sport questa mattina. Entrato a freddo per sostituire Pedro, in un ruolo non suo e non ancora al 100% fisicamente, il capoverdiano si è subito distinto per grinta e voglia di mettersi in mostra. Ha fatto vedere numeri interessanti e applicazione tattica. Se continuerà a mostrare progressi potrebbe davvero rivelarsi un'arma in più per le rotazioni in attacco di Sarri in questa seconda parte di stagione.