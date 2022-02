Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato così a Dazn dopo il pareggio contro l’Udinese: “Abbiamo fatto una buonissima partita per quelle che erano le condizioni, si è fatto male Pedro, c’erano assenze importanti. Fino al 75’ meritavamo di vincere, poi nel finale abbiamo pagato. Ma eravamo stanchi, abbiamo giocato 72 ore fa. Se avessimo più tempo a disposizione potremmo lavorare sui piccoli particolari. Ai ragazzi non posso dire nulla, ho visto una squadra che ha fatto quello che doveva fare. Lottare per la Champions? Penso di sì, si fa un percorso. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, non a quelle davanti. Speriamo di recuperare qualcuno in settimana, spero di recuperare Immobile. Cabral? Non ha la condizione fisica del resto della squadra, stasera ha fatto comunque bene. E’ un buon approccio”.