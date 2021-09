La Lazio per rialzarsi dopo un doppio ko che ha fatto male, la Roma per continuare a volare a punteggio pieno in campionato. Le due squadre della capitale sfidano, rispettivamente, il nuovo Cagliari di Walter Mazzarri, accostato in estate per il dopo Inzaghi, e il Verona di Igor Tudor, anche lui fresco di nomina dopo l'esonero dell'ex Eusebio Di Francesco.



Consueto 4-3-3 per Maurizio Sarri, ​che schiera Pedro con Immobile e Felipe Anderson, confermando il centrocampo che ha faticato contro il Milan; di fronte il 3-5-2 di Mazzarri, con Nandez e Dalbert sugli esterni e con un attacco mobile, senza punti di riferimento, con Keita e Joao Pedro. ​José Mourinho prosegue con il suo 4-2-3-1, con Pellegrini al centro del progetto e della trequarti, affiancato da El Shaarawy, match winner col Sassuolo e in gol anche in Europa League, e Zaniolo, alle spalle dell'intoccabile Abraham. Tudor, invece, parte con due prime punte vere, dopo che Di Francesco ha fatto diversi tentativi anche col falso nueve: nel nuovo 3-5-2 del croato, Lasagna al fianco di Simeone, con Barak mezzala.



PROBABILI FORMAZIONI



Lazio-Cagliari ore 18, in onda su DAZN



Lazio: Reina; Lazzarri, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.



Cagliari: Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Keita.





Verona-Roma ore 18, in onda su DAZN



Verona: ​Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Barak, Lazovic; Lasagna, Simeone.



Roma: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.