Pian piano sembra che la scelta di Sarri come vice Immobile stia ricadendo su Muriqi e non su Caicedo. L'attaccante ecuadoregno è in scadenza con la Lazio nel 2022 e forse anche per questo motivo è stato momentaneamente scavalcato da Muriqi. Intanto, come riporta Il Corriere dello Sport, il Panterone è seguito da tre squadre. In Italia da Inter e Atalanta, mentre all'estero dal Fenerbahce.