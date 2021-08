E' una Lazio che stenta a decollare sia in campo che sul mercato. Soprattutto quest'ultimo sta destando non poche preoccupazioni. A poco più di due settimane dall'esordio in campionato, Sarri al momento rischia non solo di non avere gli ultimi tasselli che servono per la sua squadra. In stand-by ci sono anche le ufficialità dei nuovi arrivati Hysaj, Felipe Anderson, Romero e Kamenovic. Una situazione di stallo che come riporta La Gazzetta dello Sport rischia di far sfumare anche una trattativa in pugno. Si tratta di quella per Toma Basic. Il club capitolino avrebbe l'accordo sia con il calciatore che con il Bordeaux, ma al momento la pista non si sblocca alzando le possibilità di un tramonto dell'operazione.