L'attaccante della Lazio Felipe Caicedo parla a Sky Sport dopo il successo sull'Apollon Limassol: "Abbiamo fatto bene e siamo entrati in campo con la mentalità giusta. Loro giocano bene, hanno battuto il Basilea e oggi negli ultimi minuti hanno avuto più possesso palla di noi, ma abbiamo fatto quello che dovevamo fare: Immobile ha segnato e abbiamo vinto. Se volevo tirare il rigore? Ho parlato con Ciro perché normalmente è lui il rigorista, mi ha detto che voleva tirarlo ed è finita lì. Riscatto? Penso che devo guardare partita per partita, questa è la prima volta che gioco dal primo minuto e devo trovare la forma giusta. Sono contento della fiducia, devo giocare e fare quello che so fare".