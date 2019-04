Contro il Sassuolo è partito titolare, ma non è riuscito ad incidere. Inzaghi sta scegliendo l'11 che proverà l'impresa contro il Milan, e Caicedo potrebbe partire dalla panchina: i segnali lanciati da Correa nel finale di domenica sembrano proiettarlo verso un posto da titolare. Ma per l'attaccante ex Espanyol c'è una bella soddisfazione.



CAICEDO - I tifosi della Lazio su Twitter hanno votato: Caicedo è il giocatore del mese per i tifosi della Lazio. E la notizia vola in America, dove i giornali celebrano l'attaccante dell'Ecuador: "Top", "buon momento per Felipao", "conquista i tifosi", e c'è chi spinge oltre: "Non merita la Nazionale?" La sua permanenza in maglia biancoceleste è tutt'altro che certa, ma i tifosi, specialmente dopo il gol al derby, li ha conquistati.