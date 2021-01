Il sabato dellasi è aperto con spiragli di ottimismo, soprattutto in ottica rinnovo di. “Appena tornerà il presidentepenso che ci vedremo per trovare l’accordo”, queste le parole del tecnico biancoceleste nella conferenza stampa effettuata nel centro sportivo di. Dopo quest'ultima è scattata la rifinitura anti. La sfida è in programma domani alle ore 15:00 a Marassi.LE PROVE TATTICHE - In base alle prove tattiche, la porta della Lazio sarà difesa ancora da. In difesa torna a disposizione, ma il centrodestra sarà affidato a, conal centro esul centrosinistra. A centrocampo si vedrà l'assetto perlopiù titolare.a destra ea sinistra. Nel cuore della mediana tornerà, il quale sarà affiancato da. Infine in attacco va verso il rientro dal 1'pronto a trasformare in golle tante voci circolate negli ultimi giorni su presunte liti con Inzaghi. L'ecuadoriano ovviamente giocherà al fianco diASSENTI - Assenti quest'oggi, entrambi alle prese con problemi al soleo. Il franco-algerino è fuori per uno stiramento, mentre il Tucu per un'elongazione. Proveranno l'ardua impresa di tornare a disposizione per ildel 15 gennaio. Poi, non si sono visti sul secondo campo di Formello nemmeno. Il primo potrebbe rientrare in gruppo contro la, mentre il capitano biancoceleste, come reso noto da Inzaghi in conferenza, è atteso con i compagni a fine mese.: Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.: Strakosha, Alia, Armini, Franco, Luiz Felipe, Hoedt, Djavan Anderson, Akpa Akpro, Escalante, Cataldi, Bertini, Pereira, Muriqi.: Inzaghi