La Lazio si continua ad interrogare per il futuro della sua fascia mancina. Lulic continua il suo percorso di recupero che tra circa due settimane dovrà dare delle risposte certe. Per questo motivo il club biancoceleste si sta guardando intorno. Piacciono molto i profili di Domagoj Bradaric del Lille, un classe '99, e Dimitrije Kamenovic del Cukaricki, un classe 2000. Essendo entrambi under 22, Tare potrebbe assicurarsene uno che possa essere inserito in lista senza dover escludere Lulic, il quale è destinato a prendere il posto di Djavan Anderson. Come riporta Il Corriere dello Sport però, spunta un'altra candidatura over 22. Dopo Romulo, ecco Oleksandr Zinchenko. L'ucraino classe '96 sta trovando poco spazio al Manchester City di Guardiola. Con i Citizens finora ha 74 presenze 2 gol e 6 assist. 35 sono invece i gettoni con Ucraina, conditi da 5 gol. Ha un valore di 20 milioni di euro, perciò la Lazio punterebbe solamente al prestito con diritto di riscatto.