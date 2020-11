Felipe Caicedo, attaccante della Lazio, parla a Lazio Style Radio della sua crescita in biancoceleste: "Ora sono più consapevole dei miei gol da infarto. Ci ho sempre creduto, il lavoro e il sacrificio pagano sempre. Mi sento completo, non desidero più nulla".



SU INZAGHI - "Lo ammiro molto il mister, è sempre stato chiaro e onesto con me. E' un vincente e ha portato tutti noi dove siamo adesso. Sa gestirci bene e riesce a fare gruppo, questa è sicuramente una delle sue qualità migliori".



IL PERCORSO - "Ho vissuto dei momenti brutti, altri molto esaltanti. Sono orgoglioso di me. Il primo anno è stato complicato ma, una volta superate le difficoltà, è andato tutto bene. Sono riuscito a vincere 3 trofei su 4: ricordo bene la finale con l'Atalanta quando feci l'assist più brutto della mia vita a Correa e poi lui ricambiò il favore con la Juve. Giocare all'Olimpico è sempre un'emozione, poi le scenografie della Curva sono uno spettacolo".