Come da programma, prima del fischio d'inizio dal match tra Hellas Verona e Lazio un calciatore biancoceleste ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Si è trattato di Felipe Caicedo. Ecco come l'attaccante ecuadoregno ha parlato della sfida del Bentegodi: "Oggi servirà innanzittutto cattiveria. Affrontiamo una squadra che basa il suo gioco sulla fame e la cattiveria. Dovremo stare attenti. Da qui alla fine avremo tutte finali". Sulla condizione fisica: "Sto ritrovando pian piano la forma. Ho ancora un po' di dolore, ma oggi c'è bisogno di tutti. Per questa maglia dobbiamo dare tutto, dobbiamo protare punti a casa". Infine su Inzaghi: "Lui è sempre carico come ha detto mister Farris. Sta sempre con noi e penso che oggi per lui dobbiamo portare punti a casa".