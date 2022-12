Aspetto di tornare un giorno, mi manca l’ambiente, mi mancano i compagni, mi manca la città. Vorrei tornare.

Felipeè tornato a parlare di. L'ecuadoriano è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei e ha raccontato la sua nostalgia per i colori biancocelesti: "Mi manca tanto la Lazio, è la squadra del mio cuore, è la mia casa". Poi l'attaccante ha svelato il suo sogno nel cassetto:e la sua avventura sta procedendo bene.: "Fisicamente sto bene e ho ritrovato quella continuità che mi era mancata per diversi infortuni. Piano piano sto arrivando al top della condizione, fisica e mentale. I ricordi a Roma sono tanti, compreso quella rete al derby. Fu un momento unico. E poi ricordo quando alla cena di Natale feci quella battuta sullo scudetto. Ci credevo davvero, ma non solo io. Eravamo in fiducia, anche se non tutti avevano il coraggio di dirlo pubblicamente. Poi è arrivata la pandemia".