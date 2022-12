Lazio concentrata sulle uscite. Come scrive Repubblica stamattina, i biancocelesti dedicheranno la prima fase del mercato a raccogliere fondi per sbloccare l'indice di liquidità. Solo dopo, eventualmente, si penserà al possibile innesto di un terzino sinistro.



Piazzare gli esuberi è quindi la priorità. Chi ha la valigia pronta è Kamenovic, per il quale si attende solo l'apertura ufficiale della campagna trasferimenti per annunciare il passaggio allo Sparta Praga. Insieme a lui saluterà (di nuovo) Formello, dopo un transito fugace, Gonzalo Escalante. L'argentino rientra in anticipo dal prestito alla Cremonese, ma è già pronto a volare in Spagna, dove c'è l'Almeria ad attenderlo. Altro addio in programma è quello di Mohamed Fares, mai preso in considerazione nel progetto tecnico di Sarri. La ricerca di una destinazione per l'algerino è però ancora in via di definizione. Il classe '94 è fermo da un anno per un infortunio al ginocchio e i primi di dicembre, in allenamento, ha accusato anche un problema muscolare. Avrà bisogno di un'altra ventina di giorni per ristabilirsi totalmente.