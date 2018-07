Felipe Caicedo, attaccante della Lazio, parla dal ritiro di Auronzo ai microfoni di Lazio Style Channel: "Nell’ultima annata sportiva avremmo potuto far meglio e, personalmente, tendo sempre ad allenarmi per migliorare costantemente. Ora sto pensando solo a lavorare al meglio, poi vedremo come andrà l'annata sportiva. Sono molto tranquillo perché appartengo a questo gruppo e provo sempre a mettermi a disposizione nel miglior modo possibile. Mi trovo molto bene con Ciro Immobile, ma non siamo stati spesso schierati insieme. Devo prepararmi per giocare con o senza di lui. Il nostro numero 17, inoltre, nell'ultima stagione ha siglato tantissime reti. Il mister è veramente molto intelligente, sa svolgere al meglio il suo lavoro e parlo molto con lui: Immobile è importante per la squadra, lo so, ed io provo sempre a farmi trovar pronto. Siamo sulla strada giusta: i calciatori arrivati da poco faranno molto bene nella prossima stagione e, se entreranno presto nelle nostre dinamiche, nascerà un gruppo vincente. I nuovi innesti hanno comunque alzato il livello della rosa".