Non è certamente un segreto che alla fine di questo mercato in casa Lazio rimarrà un solo vice Immobile. Sarri dovrà scegliere tra Muriqi e Caicedo, anche in base a quello che proporranno le trattative. Al momento si muove poco, soprattutto per l'attaccante kosovaro. Anche per questo, come riportato da Il Corriere dello Sport, è molto probabile che sarà il Panterone a lasciare il club capitolino. Al momento c'è stato qualche interessamento da alcuni club di Serie A (Inter su tutti), mentre l'ultimo avvicinamento è stato quello del Fenerbahce, ma nulla di concreto. Secondo il quotidiano la sensazione è che Caicedo partirà negli ultimi giorni di mercato.