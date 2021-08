Da settimane si sta cercando di capire la tattica della Lazio per acquistare Filip Kostic. Poiché serbo, l'esterno dell'Eintracht Francoforte è un extracomunitario. Per tesserarlo bisogna liberare un posto visto che in questa sessione di mercato sono arrivati già Felipe Anderson e Kamenovic e gli slot a disposizione sono terminati. Per far posto a Kostic si stava considerando la possibilità di girare subito in prestito il connazionale Kamenovic. Come riporta Il Corriere dello Sport però quest'ipotesi rimane abbastanza remota. La Lazio non avrebbe intenzione di lasciar andare il classe 2000 appena arrivato dal Cukaricki. Per questo motivo Kostic si allontana sempre di più.