Matteo Cancellieri, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla partita contro il Midtjylland, in Europa League: "Sicuramente l'emozione è tanta, è la mia prima da titolare, ma bisogna trasformarla in forza positiva per portare a casa un risultato obbligatorio. Il mio ruolo? Giocherà davanti, mi trovo bene perché da parte mia c'è completa fiducia e ovunque sia darò il massimo. Dopo la sconfitta dell'andata è nata una voglia di rinascita, credo che già da dopo quella gara abbiamo svoltato".