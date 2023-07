Oggi prima seduta di allenamento saltata dadall'inizio del ritiro. Dopo lo sfogo social di ieri sera , oggi il centrocampista spagnolo non si è visto in campo con i compagni, rimanendo in infermeria e in palestra per sottoporsi ad alcuni trattamenti fisioterapeutici. Singolare coincidenza, che pone l'interrogativo sulla sua presenza o meno nell'ultima amichevole dellaquesto pomeriggio contro gli sloveni dell'. Finora il Mago è sempre partito titolare nei tre test match disputati fin qui dalla Lazio. Oggi potrebbe dare addirittura forfait. Al suo posto pronto Basic.