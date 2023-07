Atmosfera rovente in casa Lazio, confermata dagli sfoghi social. Sul suo profilo Instagram ufficiale il centrocampista spagnolo dei biancocelesti Luis Alberto ha pubblicato una storia con un messaggio ben chiaro: “C’è un limite oltre il quale la pazienza cessa di essere una virtù…”. Diverse le ipotesi in ballo, dal calciomercato al contratto, fino ad arrivare a situazioni personali.



C'E' TENSIONE - Quel che è certo è che ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro dei capitolini, il momento non è semplice. Maurizio Sarri ha visto partire Sergej Milinkovic Savic in direzione Arabia Saudita e, a parte il vice Immobile Valentin Castellanos, non è ancora arrivato nessuno sul mercato, nonostante la qualificazione alla prossima Champions League. Lo stesso numero 10 di Cadice attendeva l'ufficialità del rinnovo, con l'aumento di ingaggio fino al 2027, ma al momento ancora nulla. E allora i nervi iniziano a saltare...