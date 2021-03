Mentre in casa Lazio continua il tira e molla per ottenere la vittoria a tavolino contro il Torino come da regolamento della Lega, arrivano novità anche sul caso tamponi. Si era parlato di slittamenti possibili al 18 marzo, o addirittura al 23 a causa della sfida di ritorno in Champions League contro il Bayern Monaco. Invece il legale della Lazio, l'avv. Gentile, a Il Messaggero ha confermato che il club capitolino si presenterà il 16 marzo alle ore 15:00 al Tribunale Federale: "Ci vedremo per la prima udienza dinnanzi al Tribunale Federale il 16 marzo alle 15 e lì capiremo se ci sarà poi un ulteriore aggiornamento successivo. Di certo non si tratta di una questione che si esaurirà in un giorno".