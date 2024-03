Lazio, Capello critica Sarri: 'Perché il 4-3-3? Non puoi giocare sempre con lo stesso modulo'

Fabio Capello critica la strategia tattica di Maurizio Sarri al termine di Bayern Monaco-Lazio 3-0, gara che ha estromesso i biancocelesti dalla Champions League agli ottavi di finale: "Tu prepari una partita, pensi di giocare in un certo modo, ma non puoi giocare sempre con lo stesso sistema quando quel sistema permette agli avversari di fare ciò che vogliono. Se il 4-3-3 non va bene, si cambia modulo. E poi in Italia non siamo abituati a questo ritmo, non siamo abituati a questa velocità di gioco. Dobbiamo migliorarci sotto questo punto di vista"