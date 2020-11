La Lazio è tornata in campo dopo due giorni di riposo. I biancocelesti hanno effettuato una seduta sul manto erboso centrale di Formello. Mobilità articolare, possesso palla, allunghi e partitella finale. La notizia del giorno è la presenza in gruppo di Senad Lulic. Il capitano biancoceleste ha portato a termine l’intero allenamento con il resto dei compagni. Cresce l’ottimismo per un suo recupero anzitempo. Presenti quest’oggi anche i calciatori che la scorsa settimana hanno concluso l’isolamento, ovvero, Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson. In campo anche Radu, definitivamente recuperato e Fares, il quale non è partito con l’Algeria per affrontare il doppio impegno contro lo Zimbabwe valido per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Presente anche Caicedo nonostante i problemi alla spalla.



CAPITOLO ASSENTI - Assenti innanzitutto i sei calciatori già partiti con le rispettive nazionali: Milinkovic, Marusic, Muriqi, Alia, Akpa Akpro e Correa. Domani potrà partire anche Acerbi, il quale ha ottenuto il via libera dalla Figc e dall’Asl. Ancora isolati ovviamente Strakosha, Leiva e Immobile. Quest’oggi non si sono visti neanche Luiz Felipe, non al 100%, ed Escalante, ancora out dopo l'isolamento e reduce da uno stiramento.