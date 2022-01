Dopo le otto cessioni (tutte in prestito, ndr) degli ultimi tre giorni, la Lazio punta ora ad inserire un paio di rinforzi nella rosa di Sarri. Per l'attacco il nome forte, come riporta oggi Repubblica, è Miranchuk dell'Atalanta. Lo stesso quotidiano parla anche di Ghoulam per la difesa. Quest'ultimo potrebbe arrivare anche a costo 0, liberandosi dal Napoli.



Il Corriere della Sera invece insiste sulla pista Casale, che non sembra tramontata del tutto. Lotito e Tare faranno un altro tentativo per il difensore dell'Hellas. Nel frattempo Kamenovic sarà tesserato e a breve anche Luiz Felipe firmerà il rinnovo. Patric invece saluterà in estate.