Lazio, Casale: 'Rammarico e orgoglio per martedì sera. Da domani per noi ci sono 5 finali'

Alla vigilia di, dopo le parole di Tudor arrivano anche quelle del difensore biancoceleste,. Il centrale, che è un ex della gara, proprio come il tecnico peraltro, ha spiegato ai microfoni dei media ufficiali del club come la suadra ha vissuto l'eliminazione in Coppa Italia e come tutto il gruppo si sta preparando per questo rush finale nella corsa a un posto in Europa. Queste le sue parole, pubblicate sul sito della società, nel match program:"C'è sicuramente rammarico per il risultato della gara di andata contro la Juventus, ma anche orgoglio per aver recuperato una partita difficile, pareggiando i gol presi a Torino, prima di subire l'eliminazione. Il nostro atteggiamento ha premiato martedì sera".

"Per noi, vanno affrontate come fatto martedi contro la Juventus. Dopo una stagione complicata, fatta di alti e bassi, abbiamo la fortuna di poter sistemare la classifica. Ovviamente non dipenderà solo da noi ma cercheremo ugualmente di finire la stagione nel migliore dei modi".Sono rimasto legato al Verona, ogni volta che posso guardo le sue partite. A gennaio hanno cambiato molto ma sono una squadra solida e forte fisicamente, come dimostrano i tanti duelli vinti. Per questo servirà essere ancora più compatti e incisivi per vincere la partita".

"Ho vissuto dei momenti difficili che fanno parte della carriera di un calciatore, bisogna sempre essere in grado di acquisire gli aspetti positivi per crescere. La nascita di mio figlio e l'arrivo del mister mi hanno dato una carica in più: Tudor ha capito il periodo che ho passato e mi è stato vicino. Ce la sto mettendo tutta per tornare ai livelli dell'anno scorso"."Abbiamo fatto bene in molte partite. Su Mario non ho mai avuto dubbi, è uno dei calciatori più completi in squadra e lo sta dimostrando. Ovviamente i 21 clean sheet dello scorso campionato sono arrivati anche grazie al lavoro di tutti, siamo dei buoni difensori ma si può fare ancora meglio".