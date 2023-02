NicolòOltre al post di auguri sui social da parte della, il club biancoceleste, tramite i propri canali media ufficiali, ha realizzato anche un'intervista con il difensore centrale arrivato l'estate scorsa agli ordini di Sarri. Queste le sue parole rilasciate sui canali di Lazio Style:"Nei primi mesi ho avuto un periodo di adattamento. Il Modo di giocare era diverso rispetto a Verona, ma ho lavorato e mi sono fatto trovare pronto. So che il mister crede in me, ma bisogna sempre dimostrare di saper fare bene.La Lazio l'ho sempre seguita nel corso degli anni e sono sempre stato attratto da questa società. Vedevo anche cheAnche per questo i biancocelesti sono stati la mia prima scelta. E al mio primo gol ho avuto i brividi"."Con Romagnoli mi trovo bene, ma anche nelle partite che ho giocato con Patric siamo andati bene. C’è sintonia nel gruppo e questo è importante. Io mi sono trovato subito molto bene, anche perché qualcuno lo conoscevo già, come Zaccagni e Cancellieri. Sono stato accolto bene anche dai più esperti e ho legato con tutti, abbiamo un bellissimo rapporto. Essendo giovane in campo penso sempre 'lasciamo fare ai più esperti', ma è giusto pure farsi sentire ogni tanto""Sono diffidato da qualche partita, perciò cercherò di stare attento, soprattutto ora che Alessio (Romagnoli. ndr) ha avuto un piccolo problemino. Magari ci mancano 4-5 punti in classifica, ma è ancora tutto aperto e non dobbiamo più sbagliare, visto il grande equilibrio in campionato. Dobbiamo dimostrare di poter superare il problema degli approcci sbagliati al secondo tempo. Capisco la delusione dei tifosi in questo memento. Posso dire che noi vogliamo vincere sempre e dare il massimo, anche se non sempre giocando così spesso si riesce a dare il massimo. Ma siamo qua e vogliamo vincere, anche in Conference. Credo che una vittoria col Cluj ci darebbe fiducia dopo queste partite. Ci sono comunque buone squadre e superando questi turni ci saranno belle partite".