Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione Kamenovic in casa Lazio: il difensore non può giocare gare ufficiali perché non è stato tesserato per motivi di tempo (Fares è stato ceduto al Genoa a pochi minuti dalla fine del mercato), nonostante questo però si allenerà comunque a Formello insieme alla squadra e verrà tesserato nella sessione di gennaio.