La Lazio ha trovato una certezza in porta. Ivan Provedel, arrivato come seconda linea, ha superato Luis Maximiano nelle gerarchie, guadagnandosi la titolarità tra i pali dei biancocelesti. Questo exploit inevitabilmente chiude la porta all'ex Granada, che, come riporta la Gazzetta dello Sport, può partire già a gennaio. L'opzione più probabile è quella di un prestito, con un ritorno in Liga che si fa strada nella mente del portiere portoghese.