Antonio Cassano va controcorrente. In onda ieri sul canale Twitch della Bobo Tv, l'ex attaccante ha dichiarato di essere molto più convinto del buon lavoro fatto dalla Lazio sul mercato quest'anno, in termini di programmazione e di potenziale rendimento, rispetto alla Roma.



"La Lazio può lottare per la Champions. Ha intrapreso una strada da gennaio scorso. Tra alti e bassi, ma ha un'idea precisa di gioco e va in quella direzione. La stampa è brava ad esaltare Mourinho, che gioca alla Carlona. Magari Sarri non vince, ma gioca meglio. Aveva bisogno di un portiere e gli hanno preso Provedel, che non sarà Ter Stegen, ma è un buon giocatore. Gli servivano i centrali e gli hanno preso Romagnoli e Casale. Non sono Koulibaly e Thiago Silva, ma sono buoni elementi che rispecchiano le idee dell'allenatore. Poi Marcos Antonio, che ha già lavorato con De Zerbi e ha fatto vedere buone cose. E ha un attaccante da 25 gol a stagione. Sono convinto che faranno meglio della Roma. Anche perché se entrambe invece non arrivassero tra le prime quattro il fallimento assoluto sarebbe dei giallorossi, visto i grandi nomi che hanno preso".