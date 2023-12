Un gol da tre punti contro il Frosinone. L’attaccante della Lazio Castellanos non nasconde tutta la sua euforia ai microfoni di Lazio Style Channel: Sono felice, è una notte incredibile, sono felice per il gol e per avere aiutato la squadra. E’ stato un buon pallone di Isaksen, io ero più forte con la testa. Avevo bisogno di questo gol, lo cercavo è importante la fiducia della gente e del mister. Indosso questa maglia con responsabilità. Il gol di oggi è più importante dell’Empoli che Caprile mi ha bloccato, per fortuna è entrata, la mia posizione è questa e continuo a lavorare".