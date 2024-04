Lazio, Castellanos insieme a Immobile? Ecco come la vede Tudor

53 minuti fa

La Lazio ospita all'Olimpico l'Hellas Verona e non può sbagliare per non perdere il treno Europa. Il tecnico biancoceleste Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa della possibile coesistenza di Immobile e Castellanos.



INSIEME - "Si possono vedere insieme in un piccolo momento della partita dove bisogna recuperare il risultato, a volte più giocatori che hanno gol nelle gambe aiutano a segnare, ma a volte mettere tutti gli attaccanti non significa essere più pericoloso. Magari se non hai lavorato a questa soluzione non riesci a essere pericoloso".