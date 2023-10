Valentin Castellanos ha aperto il conto dei gol con la Lazio. Quello contro l'Atalanta è il primo di una stagione nella quale l'attaccante argentino punta a raggiungere due obiettivi personali per far scattare i bonus previsti nel contratto. Come svela questa mattina il Corriere dello Sport, il primo premio arriverebbe a 10 gol stagionali realizzati, per il secondo invece ne servirebbero almeno 20. Difficile per uno che non parte con i gradi da titolare, ma non impossibile. Taty vuole provare a lasciare subito un segno importante nella storia del club, già al suo primo anno.