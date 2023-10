La Lazio ha già incassato quasi 20 milioni dalla Champions League. Il dato lo mette in luce il sito di Calcio&Finanza, che in un articolo di oggi spiega nel dettaglio quanto valga in questa stagione la sola partecipazione ai gironi (15,640 milioni di euro) e quanto invece il club si sia già garantito con un pareggio e una vittoria nelle prime due gare (3 milioni e 730mila euro). In totale, per la sola fase a gironi, la UEFA distribuirà ai club 2,022 miliardi di euro, da dividere in base ai risultati, al market pool e alle classifiche di rendimento decennali basate sui ranking.



Se i biancocelesti riusciranno a superare il girone, accedendo agli ottavi, sommeranno alla quota guadaganta nella prima fase del torneo altri 9,8 milioni. Ci riuscirà ad arrivare fino in fondo e a vincere la coppa potrebbe arrivare ad incassare fino a 85,14 milioni di euro