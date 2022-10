Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 in Austria contro lo Sturm Graz: "Sicuramente non è un buon risultato, abbiamo fatto una brutta figura in Danimarca e ci servivano i tre punti. La cosa positiva è non avere subito gol, tra una settimana c'è un'altra volta l'Europa. Ora c'è Firenze".