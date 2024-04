Lazio, c'è il Qatar nel futuro di Luis Alberto: ma Lotito non deve mettersi di traverso

Sarà inil futuro diIl centrocampista dellacon le sue dichiarazioni di ieri sera ha scatenato un terremoto nell’ambiente biancoceleste. Stamattina il ds Fabiani ha provato a fare chiarezza sulla posizione della società, ma intanto sono iniziate a rimbalzare ovunque le voci su una sua possibile destinazione . E secondo quanto scrive Tag24, il Mago certamente non resterà in Serie A (non c’è stato alcun contatto con Inzaghi per andare all’Inter, ndr), né – come si ipotizzava in passato – andrà a chiudere la sua carriera a casa sua in Andalusia., fino al 2027 con gli sceicchi qatarioti.

L’estate scorsa si erano fatti avanti i sauditi, ma alla fine non se ne fece nulla. Questa volta invece non ci saranno grossi ostacoli al suo trasferimento nella penisola araba,. Di rescissione in realtà la società per il momento non vuole sentir parlare, forte del contratto rinnovato a settembre scorso a 4 milioni netti a stagione, che però lordi sono il doppio. Quindi la possibilità, a conti fatti, dida poter reinvestire poi per il rinnovamento della rosa potrebbe convincere il patron biancoceleste a desistere e concedere il via libera.