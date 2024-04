Luis Alberto vuole lasciare la Lazio: dove può andare in estate

Non voglio prendere più un euro dalla Lazio. Ho già chiesto la rescissione del contratto. Credo che sia arrivato il momento di farmi da parte e lasciare al club stipendi per altri".Questo il passaggio saliente delle dichiarazioni del centrocampista spagnolo della Lazio Luis Alberto , che ha di fatto chiuso, per quel che lo riguarda, la parentesi biancoceleste della sua carriera., l'ex Liverpool e Malaga è stato impiegato prima da trequartista e poi da mezzala da Simone, per poi superare delle difficoltà di natura tattica con. Ora, con Tudor, non sembra essere scoccata la scintilla e questo strappo, per come lo stesso Luis Alberto presenta la situazione, appare difficilissimo da ricucire.

Non è un mistero:. Non tre anni, ma a malapena tre mesi lo separano dall'addio secondo quella che è la sua volontà dichiarata. L'estate scorsa c'è stata un'offerta dall', giudicata bassa, mentre ilè la meta più probabile, la più cara al fantasista andaluso nato a San Josè del Valle e cresciuto proprio nelle giovanili del club biancorosso., sia perché il legame con la Lazio dopo 8 anni è indissolubile, sia per via della situazione delle altre squadre collegate a lui in precedenza. L'Inter, allenata proprio da Simone Inzaghi, è già d'accordo con Zielinski del Napoli per il 2024/25, mentre la Fiorentina non sembra avere intenzione di puntarci per costo ed età.

Da tener d'occhio anche la questione delle modalità:, ma serve una giusta causa, dalla parte del datore di lavoro, oppure un comune accordo. Il presidente laziale Lotito non farà certo salti di gioia all'idea di liberare il suo numero 10, ma quel che si può fare è. Luis Alberto ha messo in gioco questo pallone rovente a sorpresa, adesso la Lazio dovrà gestirne al meglio l'addio."Luis Alberto non lo commento, è una cosa tra lui e la società", ha detto in conferenza stampa il tecnico. Secondo Sky Sport,