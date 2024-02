Lazio, ceduto Kamenovic: i dettagli

Dimitrije Kamenović va in prestito agli svizzeri dell'Yverdon. La notizia è arrivata in mattinata da media serbi, che danno per fatto il trasferimento del terzino della Lazio fino a fine stagione. Arrivato dal FK Čukarički nel 2021, l'ex under21 serbo (12 presenze con la Nazionale giovanile del paese balcanico) non è mai riuscito a imporsi in biancoceleste, collezionando una sola presenza in 3 anni: 44 minuti contro l'Hellas Verona all'ultima giornata della stagione 2021/22.



Ai margini del progetto tecnico di Sarri, il calciatore, classe 2000, era rimasto deluso in estate per non aver trovato una squadra dove potersi rilanciare e anche a gennaio alla fine era stato costretto a rimanere a Formello in mancanza di offerte concrete per lui. Negli ultimi giorni invece il club della Super League svizzera (la nostra Serie A), neopromosso quest'anno, si è fatto avanti e ha trovato l'accordo nel giro di poco tempo. Kamenovic dovrebbe aggregarsi alla sua nuova squadra già nelle prossime ore. A giugno poi si cercherà per lui una nuova soluzione, visto che il contratto con la Lazio scadrà solo nel 2026.