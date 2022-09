100volte Lazio in Europa. Ieri contro il Feyenoord è arrivata la centesima vittoria della storia dei biancocelesti in competizioni internazionali. Il successo per 4-2 ha evidenziato anche una superiorità tecnica - scrivono oggi tutti i quotidiani sportivi - degli uomini di Sarri rispetto a quelli che sulla carta dovrebbero essere i principali rivali nel girone. 70 minuti di controllo totale, prima di un generale rilassamento nel finale - unica nota stonata della serata - che non è piaciuto in primis al mister. Il toscano lo ha anche sottolineato nel post partita: "Non si può scherzare così in Europa. La mentalità nostrana di fermarsi quando il risultato è ormai acquisito è sbagliata".