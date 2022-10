Ringraziamo gli uomini che hanno fatto la storia di questa società. Senza, non saremmo qui oggi. Il nostro Maestro, che ci guida dall'alto, deve essere un riferimento per noi, per non deludere mai il nostri tifosi.

Oggi Tommaso Maestrelli avrebbe compiuto 100 anni. In Campidoglio, alla presenza di figli e nipoti dell'allenatore che portò la Lazio al primo scudetto nel 1974, questa mattina è in corso una cerimonia per omaggiarne la memoria. Molte le personalità, legate al mondo biancoceleste, intervenute per l'occasione. Tra esse anche il presidente Claudio Lotito, che ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni dei cronisti: