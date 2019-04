La Lazio ha festeggiato a lungo negli spogliatoi di San Siro. La vittoria che porta i ragazzi di Inzaghi in finale. In campo al gol di Correa la panchina è scattata verso l'argentino. Il primo a raggiungerlo è stato Cataldi, poi Simone Inzaghi, perfino Milinkovic zoppicante è stato accompagnato di corsa dai compagni per festeggiare. E la festa si è trasferita negli spogliatoi al triplice fischio.



FESTA LAZIO - Sui social biancocelesti la festa continua: gioia incredibile della squadra al completo negli spogliatoi, abbracci, cori, risate. Eroe della serata Correa, immortalato insieme ai compagni sorridente e felice. Una lunga festa che vale una finale.