Un Lotito scaramantico, o il presidente ci sta ripensando? Il bonus Scudetto sta diventando un piccolo mistero in casa Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, Lotito avrebbe pensato ad una cifra monstre per invogliare la squadra: 25mila euro per ogni giocatore e ogni membro dello staff. Ma forse la scaramanzia sta trionfando.



LOTITO BONUS SCUDETTO - La Lazio continua a volare in alto, ma in Lega non c'è traccia dei 20 milioni promessi da Lotito alla squadra. Scaramanzia? O il n.1 in casa biancoceleste ci sta ripensando, per ora? Tutto da decidere, intanto il destino di quella cifra è avvolto nel mistero...