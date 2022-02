La Lazio di Sarri fa meglio dell'ultima di Inzaghi. Lo dicono i numeri sulla produzione offensiva fin qui in campionato. Alla venticinquesima giornata un anno fa i biancocelesti avevano segnato 38 gol, con una differenza reti di +7. Oggi le reti sono 52, 13 in più di quelle subite e solo 3 in meno di quelle realizzate dall'Inter (miglior attacco attuale).



Il miglioramento si rispecchia anche nei singoli. Immobile è tornato leader della classifica cannonieri con 19 reti (furono 20 in tutto il campionato scorso), realizzate anche grazie a tanti assist regalati da Milinkovic, 8, e Luis Alberto, 7. Il sergente alla fine della passata Serie A ne aveva totalizzati 10, mentre lo spagnolo appena 2. Insieme hanno quindi già fatto meglio del 2020-21