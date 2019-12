Occasione Lazio. La gara di stasera contro il Cagliari diventa crocevia ulteriormente importante per la squadra di Inzaghi. La Lazio vince ininterrottamente da 7 turni, bagnati da altrettante vittorie, che l’hanno portata a conquistare un terzo posto ambizioso.



OCCASIONE LAZIO - La Roma rimane in scia, ha anche battutto la Spal, ma l'Atalanta ha perso punti contro il Bologna, il Napoli ha di nuovo capitolato nonostante il nuovo allenatore. A questo punti le due capoliste, ferme a 39 punti, non sono più irraggiungibili. Vincendo con il Cagliari, la Lazio accorcerebbe in maniera significativa, di fatto proponendosi come possibile outsider.