La Lazio guarda in casa Chelsea e fiuta due occasioni. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, i biancocelesti hanno messo nel mirino, oltre a Giroud, anche Pedro: in scadenza, ha già deciso di voler lasciare i Blues, con Lotito che è pronto a mettere sul piatto un contratto triennale a 3 milioni di euro a stagione.